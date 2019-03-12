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АРМА перезапускає конкурс на управителя "Межигір'я"

АРМА перезапускає конкурс на управителя "Межигір'я"

Київ • УНН

 • 10471 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Агентство з розшуку та менеджменту активів перезапускає конкурс на управління резиденцією "Межигір'я". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу АРМА.

"АРМА перезапускає конкурс на управління резиденцією "Межигір'я", - йдеться в повідомленні.

Крім того, АРМА значно спростило умови участі в конкурсі, щоб "мотивувати бізнес активніше брати участь у цьому конкурсі".

Тепер АРМА буде шукати управителя на три групи об'єктів: на нерухоме майно, рухоме майно на території та на корпоративні права ТОВ "Танталіт", якому "належить чимала кількість об'єктів резиденції".

Крім того, у новому конкурсі зняли вимогу надавати прогнози прибутків. Також в АРМА зазначили, що нададуть більше інформації про активи, які пропонується передати в управління.

Строк для подачі документів становитиме 30 днів, уточнили в Агентстві.

Нагадаємо, у липні 2018 року суд передав резиденцію "Межигір’я" в управління Нацагентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Як повідомляв УНН, в АРМА не виключили, що конкурс на пошук управителя резиденції "Межигір'я" буде продовжено.

Раніше повідомлялося, що термін подання документів на конкурсний відбір управителя активами резиденції "Межигір’я" продовжено до 28 лютого.

В АРМА повідомили УНН, що управитель резиденцією "Межигір’я", який буде обраний під час конкурсного відбору, повинен буде ефективно ним управляти, аби зберегти і збільшити його вартість. При цьому він не матиме права його відчужувати.

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