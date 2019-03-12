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АРМА перезапускает конкурс на управляющего "Межигорьем"

АРМА перезапускает конкурс на управляющего "Межигорьем"

Киев  •  УНН

 • 10471 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Агентство по розыску и менеджменту активов перезапускает конкурс на управление резиденцией "Межигорье". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АРМА.

"АРМА перезапускает конкурс на управление резиденцией "Межигорье", - говорится в сообщении.

Кроме того, АРМА значительно упростило условия участия в конкурсе, чтобы "мотивировать бизнес активнее участвовать в этом конкурсе".

Теперь АРМА будет искать управителя на три группы объектов: на недвижимое имущество, движимое имущество на территории и на корпоративные права ООО "Танталит", которому "принадлежит немалое количество объектов резиденции".

Кроме того, в новом конкурсе сняли требование предоставлять прогнозы прибыли. Также в АРМА отметили, что предоставят больше информации об активах, которые предлагается передать в управление.

Срок для подачи документов составит 30 дней, уточнили в Агентстве.

Напомним, в июле 2018 года суд передал резиденцию "Межигорье" в управление Нацагентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Как сообщал УНН, в АРМА не исключили, что конкурс на поиск управляющего резиденции "Межигорье" будет продолжено.

Ранее сообщалось, что срок подачи документов на конкурсный отбор управляющего активами резиденции "Межигорье" продлен до 28 февраля.

В АРМА сообщили УНН, что управляющий резиденцией "Межигорье", который будет избран во время конкурсного отбора, должен будет эффективно им управлять, чтобы сохранить и увеличить его стоимость. При этом он не будет иметь права его отчуждать.

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