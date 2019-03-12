АРМА перезапускает конкурс на управляющего "Межигорьем"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Агентство по розыску и менеджменту активов перезапускает конкурс на управление резиденцией "Межигорье". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АРМА.
"АРМА перезапускает конкурс на управление резиденцией "Межигорье", - говорится в сообщении.
Кроме того, АРМА значительно упростило условия участия в конкурсе, чтобы "мотивировать бизнес активнее участвовать в этом конкурсе".
Теперь АРМА будет искать управителя на три группы объектов: на недвижимое имущество, движимое имущество на территории и на корпоративные права ООО "Танталит", которому "принадлежит немалое количество объектов резиденции".
Кроме того, в новом конкурсе сняли требование предоставлять прогнозы прибыли. Также в АРМА отметили, что предоставят больше информации об активах, которые предлагается передать в управление.
Срок для подачи документов составит 30 дней, уточнили в Агентстве.
Напомним, в июле 2018 года суд передал резиденцию "Межигорье" в управление Нацагентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Как сообщал УНН, в АРМА не исключили, что конкурс на поиск управляющего резиденции "Межигорье" будет продолжено.
Ранее сообщалось, что срок подачи документов на конкурсный отбор управляющего активами резиденции "Межигорье" продлен до 28 февраля.
В АРМА сообщили УНН, что управляющий резиденцией "Межигорье", который будет избран во время конкурсного отбора, должен будет эффективно им управлять, чтобы сохранить и увеличить его стоимость. При этом он не будет иметь права его отчуждать.