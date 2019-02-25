В АРМА не виключають продовження конкурсу на управителя "Межигір'я"

"Завдяки суспільному резонансу навколо конкурсу по "Межигір’ю" нами було прийняте рішення про те, що будь-яке обговорення тендерних пропозицій, побажань бажаючих взяти участь у конкурсі на обрання управителя "Межигір’ям" були публічними, ми своїх обіцянок дотримуємось, тому всі обговорення таких пропозицій будуть публічними", - сказав Янчук.

За його словами, тендерна процедура працює за наступними принципами: спочатку є строк на подачу документів, під час якого аналіз документів не проводиться. Після цього, коли закривається вікно подачі для тендерних пропозицій, починається їхній аналіз, які АРМА обіцяла зробити публічним.

"Наскільки мені відомо, наразі будь-якого бажання від представників бізнесу у галузі, дотичній до роботи "Межигір’я", наразі немає. Тому, моє особисте переконання, існують умови для його подальшого продовження… На моє переконання, є сенс продовжити цей конкурс і надалі", - сказав голова Нацагентства, підкресливши водночас, що голова АРМА не є учасником тендерних процедур.

Нагадаємо, термін подання документів на конкурсний відбір управителя активами резиденції "Межигір’я" продовжено до 28 лютого.

Раніше в АРМА повідомили УНН, що управитель резиденцією "Межигір’я", який буде обраний під час конкурсного відбору, повинен буде ефективно ним управляти, аби зберегти і збільшити його вартість. При цьому він не матиме права його відчужувати.