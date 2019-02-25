В АРМА не исключают продление конкурса на управляющего "Межигорьем"

"Благодаря общественному резонансу вокруг конкурса по "Межигорью" нами было принято решение о том, что любое обсуждение тендерных предложений, пожеланий желающих принять участие в конкурсе на избрание управляющего "Межигорьем" были публичными, мы своих обещаний придерживаемся, поэтому все обсуждения таких предложений будут публичными", - сказал Янчук.

По его словам, тендерная процедура работает по следующим принципам: сначала есть срок на подачу документов, во время которого анализ документов не производится. После этого, когда закрывается окно подачи для тендерных предложений, начинается их анализ, который АРМА обещала сделать публичным.

"Насколько мне известно, сейчас никакого желания от представителей бизнеса в области, близкой к работе "Межигорья", пока нет. Поэтому, мое личное убеждение, существуют условия для его дальнейшего продления... По моему убеждению, есть смысл продлить этот конкурс и в дальнейшем", - сказал глава Нацагентства, подчеркнув одновременно, что председатель АРМА не является участником тендерных процедур.

Напомним, срок подачи документов на конкурсный отбор управляющего активами резиденции "Межигорье" продлен до 28 февраля.

Ранее в АРМА сообщили УНН, что управляющий резиденцией "Межигорье", который будет избран во время конкурсного отбора, должен будет эффективно им управлять, чтобы сохранить и увеличить его стоимость. При этом он не будет иметь права его отчуждать.