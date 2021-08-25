Дело "Межигорья": суд разрешил начать расследование в отношении Януковича и его сына

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"Высший антикоррупционный суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента - беглеца и его сына", - говорится в сообщении.

Детали

По данным САП, сегодня следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайства детектива НАБУ, согласованных прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего обладателя государственной резиденции "Межигорье" и его сына, которые подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу. Ущерб, нанесенный государству, превышает 500 млн грн.

Указанное решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, что уже 7 лет скрываются на территории государства, признанной Верховным Советом Украины государством-агрессором.

Дополнение

Добавим, что 2 августа ВАКС уже отсрочил избрание меры пресечения Януковичу по ходатайству стороны защиты.

В конце июля этого года в ВАКС было подано ходатайство от НАБУ и САП об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну по делу о присвоении Межигорья.

Ранее сообщалось, что Апелляционная палата ВАКС отказала в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, поскольку следствие по делу о присвоении Межигорья было остановлено.

ВАКС 26 октября 2020-го отказал в заочном аресте Януковича из-за нарушения условий досудебного расследования по делу о присвоении Межигорья.

Отметим, еще ГПУ расследовала дело о завладении комплексом зданий резиденции Межигорье. В рамках этого дела было заочно сообщено о подозрении Януковичу. Позже дело передали в НАБУ и САП.

Как ранее сообщал УНН, еще Генеральная прокуратура ранее объявляла третьему президенту Украины Виктору Ющенко подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Следствие считает, что Ющенко в сговоре с экс-президентом Виктором Януковичем перевел "Межигорье" из подчинения Государственного управления делами в сферу ответственности Кабинета министров. Правительство после этого передалорезиденцию в устав госпредприятия "Надра Украины", которое вывело "Межигорье" из государственной собственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.