Привласнення Межигір'я: суд відмовив у заочному арешті Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд не обиратиме запобіжний захід екс-президенту України Віктору Януковичу через порушення умов досудового розслідування у справі щодо привласнення Межигір'я. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
“Сьогодні, 26 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання прокуророві САП про обрання запобіжного заходу четвертому Президентові України, який переховується від слідства із 2014-го року. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України. Причини відмови — порушення правил оголошення підозрюваної особи у міжнародний розшук”, — йдеться в повідомленні.
Також, на час подання заяви про обрання запобіжного заходу органи досудового розслідування не відновили розслідування у даному кримінальному провадженні, як того вимагає законодавство.
Як нагадує ВАКС, прокурор клопотав про взяття президента-втікача під варту, в разі його затримання.
Наголошується, що повний текст ухвали буде складено та проголошено 30 жовтня 2020 року о 16:30.
Нагадаємо, ГПУ розслідувала справу щодо заволодіння комплексом будівель будинку Межигір’я. В межах цієї справи було заочно повідомлено про підозру Януковичу. Пізніше справу передали до НАБУ та САП.
Як повідомлялося, Генеральна прокуратура оголосила Ющенку підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).
Слідство вважає, що Ющенко у змові з Віктором Януковичем перевів “Межигір’я” з підпорядкування Державному управлінню справами до сфери відповідальності Кабінету міністрів. Уряд після цього передав резиденцію до статуту держпідприємства “Надра України”, яке вивело “Межигір’я” з державної власності на користь фіктивної донецької фірми.
Після втечі Януковича з України в лютому 2014 року територія “Межигірʼя” стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині в резиденції відбуваються екскурсії й громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком “Межигір’я” опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.