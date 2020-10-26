Присвоение Межигорья: суд отказал в заочном аресте Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд не будет избирать меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу из-за нарушения условий досудебного расследования по делу о присвоении Межигорья. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"Сегодня, 26 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства прокурору САП об избрании меры пресечения четвертому Президенту Украины, который скрывается от следствия с 2014-го года. Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 УК Украины. Причины отказа - нарушение правил объявления подозреваемого лица в международный розыск", - говорится в сообщении.
Также, на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в данном уголовном производстве, как того требует законодательство.
Как напоминает ВАКС, прокурор ходатайствовал о заключении беглого президента под стражу, в случае его задержания.
Отмечается, что полный текст постановления будет составлен и объявлен 30 октября 2020 года в 16:30.
Напомним, ГПУ расследовала дело о завладении комплексом зданий дома Межигорья. В рамках этого дела было заочно сообщено о подозрении Януковичу. Позже дело передали в НАБУ и САП.
Как сообщалось, Генеральная прокуратура объявила Ющенко подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).
Следствие считает, что Ющенко в сговоре с Виктором Януковичем перевел "Межигорье" из подчинения Государственному управлению делами в сферу ответственности Кабинета министров. Правительство после этого передало резиденцию в устав госпредприятия "Надра Украины", которое вывело "Межигорье" из государственной собственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.
После побега Януковича из Украины в феврале 2014 года территория "Межигорья" стала национальным парком и музеем коррупции, где ежегодно бывают миллионы украинцев и иностранцев. Сейчас в резиденции происходят экскурсии и общественные мероприятия, снимаются фильмы. Зданиями и зооуголком "Межигорья" занимаются волонтеры, которые собирают на это средства из посетителей.