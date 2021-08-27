Дело "Межигорье": защита Януковича заявляет, что он может принять участие в заседании суда по видеосвязи

КИЕВ. 27 августа. УНН. Защита подала ходатайство о проведении вызова экс-президента Украины Виктора Януковича в судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения по делу о присвоении Межигорье. Участие может быть обеспеченным по видеосвязи. Об этом заявил адвокат Януковича во время заседания, передает корреспондент УНН.