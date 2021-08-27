Справа "Межигір'я": засідання відклали на 4 жовтня через виклик Януковича до суду

Цитата:

“Повторно здійснити виклик Януковича в судове засідання шляхом публікації повістки про виклик у ЗМІ та на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора. У решті вимог в клопотанні відмовити”, — сказала суддя.

Таким чином, судове засідання відклали на 4 жовтня на 9:30 у зв'язку з необхідністю виклику Януковича до ВАКС.

Що було раніше

Захист подав клопотання про здійснення виклику Януковича в судове засідання щодо розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у справі про привласнення Межигір’я. Адвокат зазначав, що участь може бути забезпечна по відеозв’язку.

Доповнення

ВАКС 26 жовтня 2020 року відмовив у заочному арешті Януковича, через порушення умов досудового розслідування у справі щодо привласнення Межигір’я.

Апеляційна палата ВАКС відмовила в заочному арешті колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра, оскільки слідство у справі щодо привласнення Межигір’я було зупинене.

А в 2021 році суд дозволив заочне розслідування щодо Януковича і його сина у справі Межигір’я.

Наприкінці липня цього року до ВАКС було подано клопотання від НАБУ і САП про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу і його синові у справі щодо привласнення Межигір’я.

Зазначимо, ще ГПУ розслідувала справу щодо заволодіння комплексом будівель резиденції Межигір’я. У межах цієї справи було заочно повідомлено про підозру Януковичу. Пізніше справу передали до НАБУ та САП.

Як раніше повідомляв УНН, ще Генеральна прокуратура раніше оголошувала третьому президенту України Віктору Ющенку підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Слідство вважає, що Ющенко у змові з експрезидентом Віктором Януковичем перевів Межигір’я із підпорядкування Державного управління справами до сфери відповідальності Кабінету міністрів. Уряд після цього передав резиденцію до статуту держпідприємства “Надра України”, яке вивело Межигір’я з державної власності на користь фіктивної донецької фірми.