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Дело Гандзюк: прокурор просит для Мангера и Левина 12 лет лишения свободы

Киев • УНН

 • 12498 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Прокуратура просит назначить голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и бывшему помощнику депутата Алексею Левину наказание в виде 12 лет лишения свободы. Об этом прокурор заявил в ходе судебного разбирательства обвинительного акта по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, передает корреспондент УНН.

Дело Гандзюк: прокурор просит для Мангера и Левина 12 лет лишения свободы

"Прошу назначить окончательное наказание в виде 12 лет лишения свободы", - заявил прокурор.

Отмечается, что Владислав Мангер и Алексей Левин подозреваются организации совершения умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения, совершенным способом особого мучения с целью запугивания потерпевшего на заказ, что повлекло смерть потерпевшего по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, по данным следствия, "председатель Херсонского облсовета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины)".

Кроме того, в ведомстве подтвердили, что суд удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября 2020 года без права внесения залога.

Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

Напомним, судом признано виновными и приговорено к различным срокам лишения свободы пятерых непосредственных исполнителей нападения на Екатерину Гандзюк.

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