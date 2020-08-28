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Справа Гандзюк: прокурор просить для Мангера та Левіна 12 років позбавлення волі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Прокуратура просить призначити голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Про це прокурор заявив під час судового розгляду обвинувального акту у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, передає кореспондент УНН.

Справа Гандзюк: прокурор просить для Мангера та Левіна 12 років позбавлення волі

“Прошу призначити остаточне покарання у вигляді 12 років позбавлення волі”, - заявив прокурор.

Зазначається, що Владислав Мангер та Олексій Левін підозрюються організації вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння, вчиненим способом особливого мучення з метою залякування потерпілого на замовлення, що спричинило смерть потерпілого за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, за даними слідства, "голова Херсонської облради та екстрадований в Україну з Болгарії громадянин організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України)".

Крім того, у відомстві підтвердили, що суд задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання обвинуваченим запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 18 жовтня 2020 року без права внесення застави.

Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування. 

Нагадаємо, судом визнано винуватими та засуджено до різних строків позбавлення волі п’ятьох безпосередніх виконавців нападу на Катерину Гандзюк. 

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