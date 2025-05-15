Спокойная, хотя и прохладная: чего ожидать украинцам от погоды 15 мая

В четверг, 15 мая, в Украине ожидаются дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

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Отмечается, что сегодняшняя спокойная, хотя и прохладная погода – достаточно комфортная по сравнению с той, на которую рассчитываем завтра.

Циклон с центром над Литвой будет обуславливать падение атмосферного давления, усиление порывов ветра в Карпатах, днем в Украине, кроме северо-запада и юго-востока до 15-22 м/с, в западных и северных областях дожди (в Карпатах днем значительный дождь, местами с мокрым снегом) - говорится в сообщении.

В Гидрометцентре уточняют, что на остальной территории небольшие дожди пройдут не повсеместно, а на юге они маловероятны.

"Юго-западный ветер принесет более теплый воздух, только в западных областях днем похолодает. Температура ночью 5-10°, днем 14-19°, в большинстве западных областей 8-13°; в Карпатах в течение суток 1-6° тепла", - прогнозируют синоптики.

В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура 16-18°.

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