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Трамп не їде до Туреччини на переговори України та рф - Reuters
14 травня, 21:07 • 8910 перегляди

Трамп не їде до Туреччини на переговори України та рф - Reuters

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Спокійна, хоча й прохолодна: чого очікувати українцям від погоди 15 травня

Київ • УНН

 • 1786 перегляди

15 травня в Україні очікуються дощі через циклон з центром над Литвою. У Карпатах значний дощ, місцями з мокрим снігом, температура вдень 14-19°.

Спокійна, хоча й прохолодна: чого очікувати українцям від погоди 15 травня

У четвер, 15 травня, в Україні очікуються дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що сьогоднішня спокійна, хоча й прохолодна погода – досить комфортна у порівнянні з тією, на яку розраховуємо завтра.

Циклон з центром над Литвою зумовлюватиме падіння атмосферного тиску, посилення поривів вітру в Карпатах, вдень в Україні, крім північного заходу та південного сходу до 15-22 м/с, у західних та північних областях дощі (в Карпатах вдень значний дощ, місцями з мокрим снігом)

- йдеться у повідомленні.

У Гідрометцентрі уточнюють, що на решті території невеликі дощі пройдуть не повсюди, а на півдні вони малоймовірні.

"Південно-західний вітер принесе тепліше повітря, лише в західних областях вдень похолодає. Температура вночі 5-10°, вдень 14-19°, у більшості західних областей 8-13°; у Карпатах протягом доби 1-6° тепла", - прогнозують синоптики.

У Києві та області у четвер очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Температура 16-18°.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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