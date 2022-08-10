Соучредитель шведской Amnesty покидает организацию из-за отчета об ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Соучредитель шведского отдела правозащитной организации Amnesty International Пер Вестберг покинул организацию из-за ее отчета относительно ВСУ, сообщает Svenska Dagbladet, пишет УНН.
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«Я являюсь членом организации почти 60 лет. С тяжелым сердцем из-за заявлений Amnesty по поводу войны в Украине я заканчиваю свое длительное и плодотворное сотрудничество», — заявил Пер Вестберг.
Детали
Вестберг считает, что работа правозащитной организации вышла за пределы того, что первоначально являлось основной деятельностью.
Вместе с адвокатом Хансом Йораном Франком Вестбергом выступил с инициативой основания шведского отдела правозащитной организации в 1964 году после тесного контакта с основателем организации в Англии Питером Бененсоном.
Дополнение
Amnesty International в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в жилых районах, в том числе школах и больницах.
Украинская сторона моментально отреагировала на такое заявление.
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал это как "участие в российской кампании по дезинформации и пропаганде".
Президент Владимир Зеленский отметил, что организация "хочет переложить ответственность за преступления с агрессора на жертву".
The Times в редакционной статье назвало отчет Amnesty International путинской пропагандой.
Amnesty International извинилась за "страдание и гнев", вызванные ее последним отчетом по Украине, но заявила, что не отказывается от выводов, изложенных в отчете.