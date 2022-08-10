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Співзасновник шведської Amnesty покидає організацію через звіт про ЗСУ

Співзасновник шведської Amnesty покидає організацію через звіт про ЗСУ

Київ • УНН

 • 139691 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Співзасновник шведського відділу правозахисної організації Amnesty International Пер Вестберг покинув організацію через її звіт щодо ЗСУ, повідомляє Svenska Dagbladet, пише УНН.

Цитата

«Я є членом організації майже 60 років. З важким серцем через заяви Amnesty щодо війни в Україні я закінчую свою тривалу та плідну співпрацю», — заявив Пер Вестберг.

Деталі

Вестберг вважає, що робота правозахисної організації вийшла за межі того, що спочатку було основною діяльністю.

Разом із адвокатом Хансом Йораном Франком Вестберг виступив із ініціативою заснування шведського відділу правозахисної організації в 1964 році після тісного контакту із засновником організації в Англії Пітером Бененсоном.

Доповнення

Amnesty International у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку громадянське населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, зокрема школах і лікарнях.

Українська сторона моментально відреагувала на таку заяву.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував це як "участь у російській кампанії з дезінформації та пропаганди".

Президент Володимир Зеленський зазначив, що організація "хоче перекласти відповідальність за злочини з агресора на жертву".

The Times в редакційній статті назвало звіт Amnesty International путінською пропагандою.

Amnesty International вибачилася за "страждання та гнів", викликані її останнім звітом щодо України, але заявила, що не відмовляється від висновків, викладених у звіті.

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