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Amnesty International "глибоко шкодує" про звіт - лист Reuters

Amnesty International "глибоко шкодує" про звіт - лист Reuters

Київ • УНН

 • 137349 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. У неділю Amnesty International вибачилася за «розлад і гнів», викликаний звітом, в якому Україна звинувачується в загрозі мирним жителям, передає УНН.

У четвер правозахисна група опублікувала звіт, в якому йдеться про те, що присутність українських військ у житлових районах підвищує ризик для мирних жителів під час вторгнення росії.

Цитата

«Amnesty International глибоко шкодує про тривогу та гнів, які викликав наш пресреліз про тактику ведення бойових дій українських військових», — йдеться в електронному листі до агентства Reuters.

«Пріоритет Amnesty International у цьому та будь-якому іншому конфлікті — забезпечити захист цивільних осіб. Справді, це було єдиною метою при випуску цього останнього дослідження. Хоча ми повністю підтримуємо наші висновки, ми шкодуємо про завданий біль».

Деталі

У електронному листі в неділю Amnesty повідомила, що виявила українські сили поруч із цивільними будинками в 19 містах і селах, які вона відвідала.

«Це не означає, що Amnesty International покладає на українські сили відповідальність за порушення, вчинені російськими військами, або що українські військові не вживають адекватних запобіжних заходів в інших частинах країни», - йдеться в повідомленні.

«Ми маємо бути дуже чіткими: ніщо з того, що ми задокументували жодним чином не виправдовують порушення з боку росії».

Додамо

Президент Зеленський розкритикував групу у спробі зняти з себе відповідальність за російську агресію, а голова Amnesty International в Україні Оксана Покальчук звільнилася, заявивши, що звіт був пропагандистським "подарунком" для Москви.

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