Amnesty International "глибоко шкодує" про звіт - лист Reuters

У четвер правозахисна група опублікувала звіт, в якому йдеться про те, що присутність українських військ у житлових районах підвищує ризик для мирних жителів під час вторгнення росії.

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«Amnesty International глибоко шкодує про тривогу та гнів, які викликав наш пресреліз про тактику ведення бойових дій українських військових», — йдеться в електронному листі до агентства Reuters.

«Пріоритет Amnesty International у цьому та будь-якому іншому конфлікті — забезпечити захист цивільних осіб. Справді, це було єдиною метою при випуску цього останнього дослідження. Хоча ми повністю підтримуємо наші висновки, ми шкодуємо про завданий біль».

Деталі

У електронному листі в неділю Amnesty повідомила, що виявила українські сили поруч із цивільними будинками в 19 містах і селах, які вона відвідала.

«Це не означає, що Amnesty International покладає на українські сили відповідальність за порушення, вчинені російськими військами, або що українські військові не вживають адекватних запобіжних заходів в інших частинах країни», - йдеться в повідомленні.

«Ми маємо бути дуже чіткими: ніщо з того, що ми задокументували жодним чином не виправдовують порушення з боку росії».

Додамо

Президент Зеленський розкритикував групу у спробі зняти з себе відповідальність за російську агресію, а голова Amnesty International в Україні Оксана Покальчук звільнилася, заявивши, що звіт був пропагандистським "подарунком" для Москви.