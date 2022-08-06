Директорка українського офісу Amnesty International повідомила про звільнення

Цитата

«Я звільняюсь з Amnesty International в Україні. Це ще одна втрата, яку мені принесла війна. Улюблена робота, 7 років життя, плани на майбутнє, а останні 5 місяців – ще і рятівний круг у вигляді правозахисної роботи на благо рідної країни під час війни. Все розбилося об стіну бюрократії та глухого мовного бар’єру. Справа не в англійській, а в тому, що якщо ти не живеш у країні, в яку вдерлися окупанти та рвуть її на шматки, тобі, напевно, не зрозуміти, що ж тут такого – засудити армію захисників. І немає слів у жодній мові, які здатні це донести до того, хто не відчув цього болю. Навіть ще вчора у мене була наївна надія, що я зможу все виправити. Що ми проведемо хай хоч 200 нарад і все-таки пояснимо, достукаємось, донесемо свою думку. І той текст буде видалено, а замість нього з’явиться інший. Сьогодні я зрозуміла, що цього не станеться», – написала Покальчук.

Вона додала, що у важливих звітах, які публікуються у час війни, «не може не бути даних про другу сторону війни, про того хто розпочав цю війну».

Вона підсумувала, що йде з посади зі сподіванням, що «ми зможемо зрушити міжнародні організації, зробити їх більш людяними, більш гнучкими та здатними ефективно реагувати на кризи не лише в Україні, але і у всьому світі: там, де диктатури та деспотії прагнуть силою захопити вільних людей».

Контекст

Неурядова організація Amnesty International у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку громадянське населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, зокрема школах і лікарнях.

Українська сторона моментально відреагувала на таку заяву.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував це як "участь у російській кампанії з дезінформації та пропаганди".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "організація Amnesty International - не про пошук і донесення правди, а про створення фальшивого балансу".

Володимир Зеленський зазначив, що організація "хоче перекласти відповідальність за злочини з агресора на жертву".

"Не дозволимо паплюжити нашу армію", – з таким коментарем виступив міністр оборони України Олексій Резніков.