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Директриса украинского офиса Amnesty International сообщила об увольнении

Директриса украинского офиса Amnesty International сообщила об увольнении

Киев • УНН

 • 197984 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Директриса украинского офиса международной правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук вечером 5 августа сообщила об увольнении, о чем она написала в Facebook, передает УНН.

Цитата

«Я увольняюсь из Amnesty International в Украине. Это еще одна потеря, которую мне принесла война. Любимая работа, 7 лет жизни, планы на будущее, а последние 5 месяцев – еще и спасительный круг в виде правозащитной работы во благо родной страны во время войны. Все разбилось о стену бюрократии и глухого языкового барьеру. Дело не в английском, а в том, что если ты не живешь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что же тут такого осудить армию защитников. И нет слов ни в одном языке, способных это донести до того, кто не почувствовал этой боли. Даже вчера у меня была наивная надежда, что я смогу все исправить. Что мы проведем хоть 200 совещаний и все-таки объясним, достучимся, донесем свое мнение. И тот текст будет удален, а вместо него появится другой. Сегодня я поняла, что этого не произойдет», – написала Покальчук.

Она добавила, что в важных отчетах, публикуемых во время войны, «не может быть данных о второй стороне войны, о том, кто начал эту войну».

Она подытожила, что уходит с должности с надеждой, что «мы сможем сместить международные организации, сделать их более человечными, более гибкими и способными эффективно реагировать на кризисы не только в Украине, но и во всем мире: там, где диктатуры и деспотии стремятся силой захватить свободных людей».

Контекст

Неправительственная организация Amnesty International в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в жилых районах, в том числе школах и больницах.

Украинская сторона моментально отреагировала на такое заявление.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал это как "участие в российской кампании по дезинформации и пропаганде".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "организация Amnesty International – не о поиске и донесении правды, а о создании фальшивого баланса".

Владимир Зеленский отметил, что организация "хочет переложить ответственность за преступления с агрессора на жертву".

"Не позволим поносить нашу армию", – с таким комментарием выступил министр обороны Украины Алексей Резников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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