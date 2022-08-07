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Amnesty International "глубоко жалеет" об отчёте - письмо Reuters

Amnesty International "глубоко жалеет" об отчёте - письмо Reuters

Киев • УНН

 • 137345 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В воскресенье Amnesty International принесла извинения за «расстройство и гнев», вызванный отчётом, в котором Украина обвиняется в угрозе мирным жителям, передает УНН.

В четверг правозащитная группа опубликовала отчет, в котором говорится, что присутствие украинских войск в жилых районах повышает риск для мирных жителей во время вторжения россии.

Цитата

«Amnesty International глубоко сожалеет о тревоге и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинских военных», — говорится в электронном письме агентству Reuters.

«Приоритет Amnesty International в этом и в любом другом конфликте — обеспечить защиту гражданских лиц. Действительно, это была единственная цель при выпуске этого последнего исследования. Хотя мы полностью поддерживаем наши выводы, мы сожалеем о причиненной боли».

Детали

В электронном письме в воскресенье Amnesty сообщила, что обнаружила украинские силы рядом с гражданскими домами в 19 городах и селах, которые она посетила.

«Это не означает, что Amnesty International возлагает на украинские силы ответственность за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают адекватные меры пресечения в других частях страны», - говорится в сообщении.

«Мы должны быть очень четкими: ничто из того, что мы задокументировали никоим образом не оправдывают нарушения со стороны россии».

Добавим

Президент Зеленский раскритиковал группу в попытке снять с себя ответственность за российскую агрессию, а глава Amnesty International в Украине Оксана Покальчук уволилась, заявив, что отчет был пропагандистским "подарком" для Москвы.

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