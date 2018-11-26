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Сотрудники СБУ вручили Продану повестку

Сотрудники СБУ вручили Продану повестку

Киев  •  УНН

 • 13784 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины сегодня утром встретили в аэропорту "Борисполь" бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который прилетел из Германии, и вручили ему повестку на допрос на 30 ноября. Об этом сообщила УНН его адвокат Лариса Криворучко.

"Господин Продан прилетел сегодня в "Борисполь" рейсом из Франкфурта, после того как завершил курс лечения. Перенес три операции, и соответственно вернулся в Украину. Нас в "Борисполе" встретили сотрудники СБУ вручили повестку на 30.11.2018 году в НАБУ. Хотя повестка была вручена с нарушениями процедуры, неуполномоченными на это лицами, без соответствующих поручений, мы ее получили, потому что он не собирается где-то прятаться. Он готов приходить, предоставлять документы, он не является виновным лицом", - рассказала адвокат.

Криворучко также уточнила, что сотрудники СБУ встречали ее клиента в "Борисполе" в сопровождении двух микроавтобусов группы захвата.

"Но, я так понимаю, что она им не понадобилась. И соответственно тихо и мирно мы получили вызов и разъехались", - отметила она и добавила, что сейчас ее клиент находится дома в Киеве.

Кроме того, защитник заверила, что ее клиент придет на допрос в НАБУ 30 ноября.

В антикоррупционных органах подтвердили информацию о том, что Продана вызвали на пятницу на допрос.

Напомним, бывший и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан заявил, что вернулся в Украину.

САП составила сообщение о подозрении бывшему и.о. председателя ГФС Мирославу Продану в незаконном обогащении.

В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем председателя ГФС, приобрел в собственность более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.

Пограничники подтвердили УНН информацию о том, что Продан еще 5 ноября пересек границу с Молдовой без нарушений закона.

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