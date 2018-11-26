Продан заявив, що повернувся в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Колишній в.о. голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан заявив, що повернувся в Україну. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Щойно повернувся до Києва”, — написав Продан.
Він також заявив, що ГПУ та САП створили враження його виїзду за кордон через відкриту проти нього справу.
"На жаль, моїм лікування за кордоном цинічно скористались. Я декілька місяців пропонував ГПУ та САП узяти свідчення у мене. Спочатку створили враження, нібито я виїхав, злякавшись повісток. Хоча це абсолютна брехня. Я виїхав за кордон на законних підставах. Перша повістка зареєстрована в ГПУ 6 листопада, а 5-го я вже був у Німеччині", - додав в.о. голови ДФС.
Нагадаємо, САП склала повідомлення про підозру колишньому в.о. голови ДФС Мирославу Продану у незаконному збагаченні.
Зокрема, його підозрюють у тому, що він, будучи ще заступником голови ДФС, набув у власність понад 89 млн грн, за які придбав дві квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки в Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу, загальною вартістю 3,4 млн грн.
САП вже втретє викликала Продана на допит, оскільки попередні рази — 8 та 15 листопада — він не з’явився.
Прикордонники підтвердили УНН інформацію про те, що Продан ще 5 листопада перетнув кордон з Молдовою без порушень закону.
Нагадаємо, САП викликала на допит на 10:00 20 листопада колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана як підозрюваного.
Як повідомляв УНН, у разі, якщо колишній в.о. голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан знову не з’явиться на допит, САП клопотатиме про його примусовий привід і доставку до суду для обрання запобіжного заходу.
21 листопада Продан написав, що повернеться у Київ наступного тижня.