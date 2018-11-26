Продан заявил, что вернулся в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Бывший и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан заявил, что вернулся в Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Только что вернулся в Киев”, — написал Продан.
Он также заявил, что ГПУ и САП создали впечатление его выезда за границу из-за открытого против него дела.
“К сожалению, моим лечением за рубежом цинично воспользовались. Я несколько месяцев предлагал ГПУ и САП взять показания у меня. Сначала создали впечатление, что я уехал, испугавшись повесток. Хотя это абсолютная ложь. Я выехал за границу на законных основаниях. Первая повестка зарегистрирована в ГПУ 6 ноября, а 5-го я уже был в Германии”, - добавил и.о. председателя ГФС.
Напомним, САП составила сообщение о подозрении бывшему и.о. председателя ГФС Мирославу Продану в незаконном обогащении.
В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем председателя ГФС, приобрел в собственность более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.
САП уже в третий раз вызвала Продана на допрос, поскольку предыдущие разы — 8 и 15 ноября — он не явился.
Пограничники подтвердили УНН информацию о том, что Продан еще 5 ноября пересек границу с Молдовой без нарушений закона.
Напомним, САП вызвала на допрос на 10:00 20 ноября бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана как подозреваемого.
Как сообщал УНН, в случае, если бывший и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан снова не явится на допрос, САП будет ходатайствовать о его принудительном приводе и доставке в суд для избрания меры пресечения.
21 ноября Продан написал, что вернется в Киев на следующей неделе.