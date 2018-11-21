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Продан запевнив, що повернеться у Київ наступного тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Колишній в.о. голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан пообіцяв з'явитись у САП після повернення до Києва наступного тижня. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Наступного тижня повертаюсь у Київ після завершення лікування. Лікарі вважають, що мій стан дозволить залишити медичний заклад. Сьогодні адвокати надали представникам САП інформацію з цього приводу”, — йдеться в повідомленні.

За словами Продана, він сподівається, що з його повернення “не влаштують шоу”.

“В той же день я готовий з’явитись у САП. Я повертаюсь, щоб довести свою правоту”, — зазначив він.

На думку екс-чиновника, багато хто у Києві сподівався, що він залишиться за кордоном, тому що це може свідчити доказом його провини.

“Тому і була влаштована ця історія з повістками, підозрами. У ЗМІ брудними потоками зливались сфабриковані матеріали. Замовники розраховували, що Продан злякається. Подумає, що після такої кількості бруду та звинувачень йому вже ніколи не відмитись. Злякається — і не повернеться. Я такого подарунку людям, які мене замовили, не зроблю. Я повертаюсь”, — підкреслив він.

Нагадаємо, САП склала повідомлення про підозру колишньому в.о. голови ДФС Мирославу Продану у незаконному збагаченні.

Зокрема, його підозрюють у тому, що він, будучи ще заступником голови ДФС, набув у власність понад 89 млн грн, за які придбав дві квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки в Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу, загальною вартістю 3,4 млн грн.

САП вже втретє викликала Продана на допит, оскільки попередні рази — 8 та 15 листопада — він не з’явився.

Прикордонники підтвердили УНН інформацію про те, що Продан ще 5 листопада перетнув кордон з Молдовою без порушень закону.

Нагадаємо, САП викликала на допит на 10:00 20 листопада колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана як підозрюваного.

Як повідомляв УНН, у разі, якщо колишній в.о. голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан знову не з’явиться на допит, САП клопотатиме про його примусовий привід і доставку до суду для обрання запобіжного заходу.

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