Продан заверил, что вернется в Киев на следующей неделе

"На следующей неделе возвращаюсь в Киев после завершения лечения. Врачи считают, что мое состояние позволит оставить медицинское учреждение. Сегодня адвокаты предоставили представителям САП информацию по этому поводу", - говорится в сообщении.

По словам Продана, он надеется, что из его возвращения "не устроят шоу".

"В тот же день я готов появиться в САП. Я возвращаюсь, чтобы доказать свою правоту", - отметил он.

По мнению экс-чиновника, многие в Киеве надеялись, что он останется за рубежом, так как это может быть доказательством его вины.

"Поэтому и была устроена эта история с повестками, подозрениями. В СМИ грязными потоками сливались сфабрикованные материалы. Заказчики рассчитывали, что Продан испугается. Подумает, что после такого количества грязи и обвинений ему уже никогда не отмыться. Испугается - и не вернется. Я такого подарка людям, которые меня заказали, не сделаю. Я возвращаюсь", - подчеркнул он.

Напомним, САП составила сообщение о подозрении бывшему и.о. председателя ГФС Мирославу Продану в незаконном обогащении.

В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем председателя ГФС, приобрел в собственность более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.

САП уже в третий раз вызвала Продана на допрос, поскольку предыдущие разы - 8 и 15 ноября - он не появился.

Пограничники подтвердили УНН информацию о том, что Продан еще 5 ноября пересек границу с Молдовой без нарушений закона.

Напомним, САП вызвала на допрос на 10:00 20 ноября бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана как подозреваемого.

Как сообщал УНН, в случае, если бывший и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан снова не явится на допрос, САП будет ходатайствовать о его принудительном приводе и доставку в суд для избрания меры пресечения.