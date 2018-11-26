Співробітники СБУ вручили Продану повістку

“Пан Продан прилетів сьогодні у „Бориспіль“ рейсом з Франкфурта, після того як завершив курс лікування. Переніс три операції, і відповідно повернувся до України. Нас у „Борисполі“ зустріли співробітники СБУ вручили повістку на 30.11. 2018 року до НАБУ. Хоча повістка була вручена з порушеннями процедури, не уповноваженими на це особами, без відповідних доручень, ми її отримали, тому що він не збирається десь ховатися. Він готовий приходити, надавати документи, що він не є винною особою”, — розповіла адвокат.

Криворучко також уточнила, що співробітники СБУ зустрічали її клієнта у “Борисполі” у супроводі двох мікроавтобусів групи захоплення.

“Але, я так розумію, що вона їм не знадобилася. І відповідно тихо й мирно ми отримали виклик і роз’їхалися”, — зазначила вона й додала, що наразі її клієнт перебуває вдома у Києві.

Крім того, захисник запевнила, що її клієнт прийде на допит до НАБУ 30 листопада.

В антикорупційних органах підтвердили інформацію про те, що Продана викликали на п’ятницю на допит.

Нагадаємо, колишній в.о. голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан заявив, що повернувся в Україну.

САП склала повідомлення про підозру колишньому в.о. голови ДФС Мирославу Продану у незаконному збагаченні.

Зокрема, його підозрюють у тому, що він, будучи ще заступником голови ДФС, набув у власність понад 89 млн грн, за які придбав дві квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки в Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу, загальною вартістю 3,4 млн грн.

Прикордонники підтвердили УНН інформацію про те, що Продан ще 5 листопада перетнув кордон з Молдовою без порушень закону.