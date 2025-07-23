Спецоперация с 40 обысками: накрыли сеть колл-центров, которая выманила у граждан ЕС до 10 млн грн

Транснациональная преступная организация обманула граждан Чехии почти на 10 млн грн через сеть мошеннических колл-центров, она ликвидирована, есть задержанные, сообщили в среду в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"Проведена масштабная спецоперация, в ходе которой ликвидирован ряд мошеннических колл-центров и прекращена деятельность транснациональной преступной группировки, действовавшей на территории Украины и Чехии", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Расследование вели украинские и чешские правоохранители.

По данным прокуратуры, украинец привлек граждан как из Украины, так и из Чехии, и организовал мошеннические колл-центры. Хотели завладеть деньгами иностранцев. Мошенники, как указано, звонили, выдавая себя за сотрудников банков и правоохранительных органов Чехии.

"Под видом защиты денежных средств потерпевших на якобы "сломанном банковском счете" злоумышленники вводили последних в заблуждение и заставляли перечислять деньги на подконтрольные счета. Таким образом задокументировано незаконное завладение суммой, эквивалентной почти 10 млн грн граждан Чешской Республики", - сообщили в прокуратуре.

Провели более 40 обысков на территории Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Запорожской областей. Нашли компьютерную технику (около 500 единиц), мобильные телефоны, документацию, банковские карты и другие доказательства.

Как сообщается, организатору и одному из активных участников сообщили о подозрении по фактам создания и участия в преступной организации, а также мошенничества в особо крупных размерах.

"В настоящее время один из фигурантов - гражданин Украины - задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Кроме того, с целью дальнейшей экстрадиции задержана гражданка Чешской Республики", - отметили в прокуратуре.

Также в рамках этого расследования ранее правоохранителями задержаны еще шесть участников группировки, которые переданы чешским правоохранителям.

Досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 и ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины продолжается.

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