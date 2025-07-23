Спецоперація з 40 обшуками: накрили мережу кол-центрів, яка видурила у громадян ЄС до 10 млн грн
Київ • УНН
У межах міжнародного розслідування ліквідовано злочинне угруповання, яке діяло в Україні та Чехії, ошукуючи громадян Чехії через шахрайські кол-центри. Організатору та активному учаснику повідомлено про підозру, вилучено близько 500 одиниць комп'ютерної техніки.
Транснаціональна злочинна організація ошукала громадян Чехії на майже 10 млн грн через мережу шахрайських кол-центрів, її ліквідували, є затримані, повідомили у середу в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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"Проведено масштабну спецоперацію, під час якої ліквідовано низку шахрайських кол-центрів та припинено діяльність транснаціонального злочинного угруповання, що діяло на території України та Чехії", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
Розслідування вели українські та чеські правоохоронці.
За даними прокуратури, українець залучив громадян як з України, так і з Чехії, і організував шахрайські кол-центри. Хотіли заволодіти грошима іноземців. Шахраї, як вказано, телефонували, видаючи себе за співробітників банків та правоохоронних органів Чехії.
"Під виглядом захисту грошових коштів потерпілих на нібито "зламаному банківському рахунку" зловмисники вводили останніх в оману та змушували перераховувати гроші на підконтрольні рахунки. Таким чином задокументовано незаконне заволодіння сумою еквівалентною майже 10 млн грн громадян Чеської Республіки", - повідомили у прокуратурі.
Провели понад 40 обшуків на території Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Запорізької областей. Знайшли комп’ютерну техніку (близько 500 одиниць), мобільні телефони, документацію, банківські картки та інші докази.
Як повідомляється, організатору та одному з активних учасників повідомили про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації, а також шахрайства в особливо великих розмірах.
"На цей час одного із фігурантів - громадянина України - затримано в порядку ст. 208 КПК України. Крім того, з метою подальшої екстрадиції затримано громадянку Чеської Республіки", - зазначили у прокуратурі.
Також в межах цього розслідування раніше правоохоронцями затримано ще шістьох учасників угруповання, яких передано чеським правоохоронцям.
Досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 та ч. 1, 2 ст. 255 КК України триває.
У Києві припинено роботу декількох незаконних кол-центрів: щодо організаторів слідство продовжується17.07.25, 11:41 • 6341 перегляд