У Києві припинено роботу декількох незаконних колл-центрів: щодо організаторів слідство продовжується
Київ • УНН
Офіс Генерального прокурора припинив роботу шахрайських колл-центрів у Києві. Вони заволодівали коштами громадян, схиляючи їх до інвестування в криптовалюту та торгівлю на фондових біржах.
Раніше, причетні до роботи схеми групи осіб, під виглядом брокерських компаній та відомих фінансових платформ заволодівали коштами громадян, у тому числі з європейських країн. Але правоохоронці наразі вже припинили роботу зазначених шахрайських колл-центрів, слідство активно перевіряє доказові уліки, щоб вийти на організаторів шахрайських схем.
Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Офіс Генерального прокурора провів масштабну операцію, в результаті якої в столиці припинено роботу ряду шахрайських колл-центрів.
За даними слідчих, під виглядом брокерських компаній та відомих фінансових платформ організовані групи осіб схиляли громадян до інвестування коштів у криптовалюту чи вигідну торгівлю на фондових біржах.
Фактично вони заволодівали коштами громадян, у тому числі з європейських країн
Під час обшуків в офісах вилучено комп’ютерну техніку (понад 650 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, сервери, які використовувалися у протиправній діяльності та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.
Слідчі дії тривають - встановлюються організатори незаконних колл-центрів.
Раніше, 14 липня Київська міська прокуратура та окружні прокуратури припинили роботу незаконних колл-центрів. У ході обшуків вилучено більше 300 системних блоків та ноутбуків.
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