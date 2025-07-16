Шахраї викрадають гроші під виглядом допомоги "Пакунок школяра": українців попередили про небезпеку

В Україні зловмисники маскуються під програму державної допомоги "Пакунок школяра": громадян застерігають утриматися від переходу за сумнівними посиланнями. Про це повідомило ГУНП України у Івано-Франківській області, передає УНН.

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Як повідомили правоохоронці, жертвою подібного злочину стала 40-річна мешканка Коломийщини. У соціальній мережі вона натрапила на посилання, яке виявилось шахрайською пасткою. Йдеться про отримання "Пакунку школяра" у розмірі 5 тисяч гривень.

Для отримання допомоги необхідно ввести дані банківської картки. Цього виявилось достатньо, щоб зловмисники отримали доступ до фінансового рахунку – вони вкрали 20 000 гривень за кілька хвилин.

За даним фактом розпочато провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до восьми років.

Водночас у Центрі протидії дезінформації рекомендують не переходити за підозрілими посиланнями і не вводити персональні та банківські дані на невідомих сайтах.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в Україні шахраї створюють фейкові Telegram-боти, які імітують офіційні чат-боти банків та установ, для викрадення коштів.