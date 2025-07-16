Мошенники похищают деньги под видом помощи "Пакет школьника": украинцев предупредили об опасности

В Украине злоумышленники маскируются под программу государственной помощи "Пакет школьника": граждан предостерегают воздержаться от перехода по сомнительным ссылкам. Об этом сообщило ГУНП Украины в Ивано-Франковской области, передает УНН.

Детали

Как сообщили правоохранители, жертвой подобного преступления стала 40-летняя жительница Коломыйщины. В социальной сети она наткнулась на ссылку, которая оказалась мошеннической ловушкой. Речь идет о получении "Пакета школьника" в размере 5 тысяч гривен.

Для получения помощи необходимо ввести данные банковской карты. Этого оказалось достаточно, чтобы злоумышленники получили доступ к финансовому счету – они украли 20 000 гривен за несколько минут.

По данному факту начато производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

В то же время в Центре противодействия дезинформации рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить персональные и банковские данные на неизвестных сайтах.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Украине мошенники создают фейковые Telegram-боты, имитирующие официальные чат-боты банков и учреждений, для хищения средств.