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В Киеве прекращена работа нескольких незаконных колл-центров: в отношении организаторов следствие продолжается

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Офис Генерального прокурора прекратил работу мошеннических колл-центров в Киеве. Они завладевали средствами граждан, склоняя их к инвестированию в криптовалюту и торговле на фондовых биржах.

В Киеве прекращена работа нескольких незаконных колл-центров: в отношении организаторов следствие продолжается

Ранее лица, причастные к работе схемы группы лиц, под видом брокерских компаний и известных финансовых платформ завладевали средствами граждан, в том числе из европейских стран. Но правоохранители уже прекратили работу указанных мошеннических колл-центров, следствие активно проверяет доказательные улики, чтобы выйти на организаторов мошеннических схем.

Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Офис Генерального прокурора провел масштабную операцию, в результате которой в столице прекращена работа ряда мошеннических колл-центров.

По данным следователей, под видом брокерских компаний и известных финансовых платформ организованные группы лиц склоняли граждан к инвестированию средств в криптовалюту или выгодную торговлю на фондовых биржах.

Фактически они завладевали средствами граждан, в том числе из европейских стран

- пишет Офис Генерального прокурора, в контексте расследования деятельности мошеннических колл-центров.

Во время обысков в офисах изъята компьютерная техника (более 650 системных блоков и ноутбуков), мобильные телефоны, серверы, которые использовались в противоправной деятельности и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.

Следственные действия продолжаются - устанавливаются организаторы незаконных колл-центров.

Ранее, 14 июля Киевская городская прокуратура и окружные прокуратуры прекратили работу незаконных колл-центров. В ходе обысков изъято более 300 системных блоков и ноутбуков.

Напомним

В столице полицейские разоблачили мошеннический call-центр. Злоумышленники звонили гражданам и выманивали деньги под видом инвестиций в псевдопроекты.

Правоохранители задержали на Закарпатье 4-х мошенников, которые использовали вирусные программы для присвоения криптовалюты и банковских счетов иностранных граждан.

Мошенники похищают деньги под видом помощи "Пакет школьника": украинцев предупредили об опасности16.07.25, 11:05 • 2584 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

КиевКриминал и ЧПФинансы
Закарпатская область
Европа
Киев
Tesla
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