Специально для Украины создали дешёвый подводный дрон для ударов по российским кораблям и мостам
Киев • УНН
Датская компания разработала для Украины подводный дрон с боевой частью массой 300 кг. После испытаний в Дании его передадут Украине.
В Дании представили новый подводный морской дрон Shadowfin, который компания Søens Tech разработала специально с учетом потребностей Украины для поражения российских кораблей и береговой инфраструктуры. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
Shadowfin имеет длину 7 метров, диаметр 50 сантиметров и общую массу около 1,5 тонны. На боевую часть приходится 300 кг. Дрон также оснащен мачтой с GPS-антенной и камерами, на которой могут устанавливаться дополнительные сенсоры.
Одной из главных особенностей разработки стала ее цена — около 50 тыс. евро. В Defense Express отмечают, что это дешевле стоимости российского "Шахеда", тогда как цена других безэкипажных катеров и подводных морских дронов обычно достигает сотен тысяч долларов.
Производитель называет среди потенциальных целей Shadowfin вражеские корабли, порты, мосты, морские терминалы и другие объекты береговой инфраструктуры. Низкой стоимости удалось достичь, в частности, благодаря простой конструкции — корпус дрона изготовлен из стандартной 500-мм трубы из стекловолокна.
В настоящее время Shadowfin проходит испытания в водах Дании. После их завершения компания планирует передать первый дрон Украине, где он должен будет пройти уже полевые испытания.
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