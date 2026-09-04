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Специально для Украины создали дешёвый подводный дрон для ударов по российским кораблям и мостам

Киев • УНН

 • 3426 просмотра

Датская компания разработала для Украины подводный дрон с боевой частью массой 300 кг. После испытаний в Дании его передадут Украине.

Специально для Украины создали дешёвый подводный дрон для ударов по российским кораблям и мостам

В Дании представили новый подводный морской дрон Shadowfin, который компания Søens Tech разработала специально с учетом потребностей Украины для поражения российских кораблей и береговой инфраструктуры. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Shadowfin имеет длину 7 метров, диаметр 50 сантиметров и общую массу около 1,5 тонны. На боевую часть приходится 300 кг. Дрон также оснащен мачтой с GPS-антенной и камерами, на которой могут устанавливаться дополнительные сенсоры.

Одной из главных особенностей разработки стала ее цена — около 50 тыс. евро. В Defense Express отмечают, что это дешевле стоимости российского "Шахеда", тогда как цена других безэкипажных катеров и подводных морских дронов обычно достигает сотен тысяч долларов.

Производитель называет среди потенциальных целей Shadowfin вражеские корабли, порты, мосты, морские терминалы и другие объекты береговой инфраструктуры. Низкой стоимости удалось достичь, в частности, благодаря простой конструкции — корпус дрона изготовлен из стандартной 500-мм трубы из стекловолокна.

В настоящее время Shadowfin проходит испытания в водах Дании. После их завершения компания планирует передать первый дрон Украине, где он должен будет пройти уже полевые испытания.

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Степан Гафтко

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