Спеціально для України створили дешевий підводний дрон для ударів по російських кораблях і мостах

У Німеччині стартувало виробництво 5000 далекобійних дронів для України

У Німеччині стартувало виробництво 5000 далекобійних дронів для України

У Німеччині стартувало виробництво 5000 далекобійних дронів для України

У Німеччині стартувало виробництво 5000 далекобійних дронів для України

В Одеській області після атаки рф запровадили аварійні відключення

В Одеській області після атаки рф запровадили аварійні відключення

В Одеській області після атаки рф запровадили аварійні відключення

В Одеській області після атаки рф запровадили аварійні відключення