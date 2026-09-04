Спеціально для України створили дешевий підводний дрон для ударів по російських кораблях і мостах
Київ • УНН
Данська компанія розробила для України підводний дрон із бойовою частиною 300 кг. Після випробувань у Данії його передадуть Україні.
У Данії представили новий підводний морський дрон Shadowfin, який компанія Søens Tech розробила спеціально під потреби України для ураження російських кораблів та берегової інфраструктури. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
Shadowfin має довжину 7 метрів, діаметр 50 сантиметрів та загальну масу близько 1,5 тонни. На бойову частину припадає 300 кг. Дрон також оснащений щоглою з GPS-антеною та камерами, на якій можуть встановлювати додаткові сенсори.
Однією з головних особливостей розробки стала її ціна – близько 50 тис. євро. У Defense Express зазначають, що це дешевше за вартість російського "Шахеда", тоді як ціна інших безекіпажних катерів і підводних морських дронів зазвичай сягає сотень тисяч доларів.
Виробник називає серед потенційних цілей Shadowfin ворожі кораблі, порти, мости, морські термінали та інші об'єкти берегової інфраструктури. Низької вартості вдалося досягти, зокрема, завдяки простій конструкції – корпус дрона виготовлений зі стандартної 500-мм труби зі скловолокна.
Наразі Shadowfin проходить випробування у водах Данії. Після їх завершення компанія планує передати перший дрон Україні, де він має пройти вже польові випробування.
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