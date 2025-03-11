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Спецпредставитель Трампа планирует визит в москву позже на этой неделе - NBC News

Киев • УНН

 • 16188 просмотра

Стив Виткофф, специальный представитель президента США, планирует посетить Москву. По данным Reuters, ожидается его встреча с Путиным, хотя NBC News эту информацию не подтвердило.

Спецпредставитель Трампа планирует визит в москву позже на этой неделе - NBC News

Ожидается, что специальный представитель президента США Стив Уиткофф посетит москву позже на этой неделе, ссылаясь на источник, знакомый с его планами, сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Источник отмечает, что планы поездок Уиткоффа могут быть изменчивыми. Этот источник не подтвердил, с кем именно Уиткофф планирует встретиться в российской столице. Reuters сообщает, что Уиткофф встретится с российским диктатором владимиром путиным напрямую. NBC News это не подтвердило.

Уиткофф действительно встречался с путиным в прошлом месяце, в конечном итоге добившись освобождения американца Марка Фогеля, отмечает издание.

Посол Трампа едет в Москву11.03.25, 02:17 • 21827 просмотров

Ранее

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о необходимости дальнейших переговоров с россией для оценки позиций сторон, "насколько мы далеки от конца этого конфликта, этой войны". Об этом он сказал по пути в Джидду в Саудовской Аравии, где состоялась встреча делегации США с делегацией Украины 11 марта.

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