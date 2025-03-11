Спецпредставник Трампа планує візит до москви пізніше цього тижня - NBC News

Очікується, що спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідає москву пізніше цього тижня, з посиланням на джерело, знайоме з його планами, повідомляє NBC News, пише УНН.

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Джерело зазначає, що плани поїздок Віткоффа можуть бути мінливими. Це джерело не підтвердило, з ким саме Віткофф планує зустрітися у російській столиці. Reuters повідомляє, що Віткофф зустрінеться із російським диктатором володимиром путіним безпосередньо. NBC News не підтвердило це.

Віткофф дійсно зустрічався з путіним минулого місяця, зрештою домігшись звільнення американця Марка Фогеля, зауважує видання.

Посол Трампа їде до москви

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Держсекретар США Марко Рубіо заявив про необхідність подальших переговорів з росією для оцінки позицій сторін, "наскільки ми далекі від кінця цього конфлікту, цієї війни". Про це він сказав по дорозі до Джидди у Саудівській Аравії, де відбулася зустріч делегації США з делегацією України 11 березня.