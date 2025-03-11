Спецпредставник Трампа планує візит до москви пізніше цього тижня - NBC News
Київ • УНН
Стів Віткофф, спецпредставник президента США, планує відвідати москву. За даними Reuters, очікується його зустріч з путіним, хоча NBC News цю інформацію не підтвердило.
Очікується, що спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідає москву пізніше цього тижня, з посиланням на джерело, знайоме з його планами, повідомляє NBC News, пише УНН.
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Джерело зазначає, що плани поїздок Віткоффа можуть бути мінливими. Це джерело не підтвердило, з ким саме Віткофф планує зустрітися у російській столиці. Reuters повідомляє, що Віткофф зустрінеться із російським диктатором володимиром путіним безпосередньо. NBC News не підтвердило це.
Віткофф дійсно зустрічався з путіним минулого місяця, зрештою домігшись звільнення американця Марка Фогеля, зауважує видання.
Посол Трампа їде до москви11.03.25, 02:17 • 21830 переглядiв
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