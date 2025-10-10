Спасли 20 человек: ГСЧС показала фото последствий атаки на Киев (видео)
Киев • УНН
В ночь на 10 октября в Киеве зафиксированы разрушения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Спасатели спасли 20 человек, 9 травмированы.
В ночь на 10 октября в нескольких районах Киева зафиксированы разрушения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Спасатели спасли 20 человек, 9 - травмированы. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.
Подробности
По данным ГСЧС, в результате ночной атаки на Киев травмированы 9 человек.
Спасатели спасли 20 человек, 9 - травмированы, пятеро переданы медикам
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в нескольких районах города зафиксированы повреждения жилой застройки и объектов гражданской инфраструктуры.
В Печерском районе обломки вызвали пожар в многоэтажке.
В Подольском и Деснянском районах обломки упали на открытую территорию - без возгорания и разрушений.
Напомним
Поздно вечером 9 октября российские ударные беспилотники атаковали Украину. Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что часть города, в частности Левый берег, осталась без электроснабжения.
