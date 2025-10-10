Врятували 20 людей: ДСНС показала фото наслідків атаки на Київ (відео)
Київ • УНН
У ніч на 10 жовтня в Києві зафіксовано руйнування житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Рятувальники врятували 20 осіб, 9 травмовані.
У ніч на 10 жовтня, у декількох районах Києва зафіксовано руйнування житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури. Рятувальники врятували 20 осіб, 9 - травмовані. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.
Деталі
За даними ДСНС, внаслідок нічної атаки на Київ травмовано 9 людей.
Рятувальники врятували 20 осіб, 9 - травмовані, п’ятьох передано медикам
Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що у кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлової забудови та об’єктів цивільної інфраструктури.
У Печерському районі уламки спричинили пожежу в багатоповерхівці.
У Подільському та Деснянському районах уламки впали на відкриту територію - без займання та руйнувань.
Нагадаємо
Пізно ввечері 9 жовтня російські ударні безпілотники атакували Україну. Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що частина міста, зокрема Лівий берег, залишилася без електропостачання.
