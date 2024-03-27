Спасенная от нелегальной продажи плита времен Киевской Руси стала экспонатом Национального музея истории

Уникальную плиту Святого Воина, которая имеет историю многих веков, едва не продали за 210 тысяч гривен, но этому помешали следователи правоохранители, которые во время обыска изъяли артефакт. 27 марта находку передали на ответственное хранение в Национальный музей истории Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Уникальная плита Святого Воина времен Киевской Руси, которую прокуроры спасли от нелегальной продажи, стала экспонатом Национального музея истории Украины - говорится в сообщении.

Как отметил генпрокурор Андрей Костин, "артефакт, который является на самом деле бесценным элементом нашего исторического наследия, пытались продать за 210 тысяч гривен". Он сообщил, что благодаря усилиям прокуроров и следователей во время обыска плиту изъяли.

Отслеживание каменной плиты, которую специалисты увидели на интернет-аукционе, продолжалось два года. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 193 УК Украины продолжается.

Находка была признана вещественным доказательством, арестована по решению суда, и теперь передана на ответственное хранение в музей.

По словам директора музея Федора Андрощука, спасенная плита является, без преувеличения, уникальным объектом искусства и архитектуры. Скульптурный рельеф в романском стиле украшал большой монументальный храм.

На фасаде пока неизвестной нам церкви, вероятно, был изображен ряд святых воинов. К сожалению, церквей с орнаментированными фасадами этого времени почти не сохранилось, и в этом уникальность этой плиты, - рассказал он.

Справочно

За последние три года Национальная полиция и СБУ расследовали более 300 преступлений по похищению, незаконной торговле и контрабанде памятников.

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