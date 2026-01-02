Спасатели Закарпатья предупреждают о снежных лавинах в горах 2-4 января

$42.170.18
49.550.24
ukenru
11:39 • 4490 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
09:17 • 11207 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 13486 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 51227 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 77839 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 59518 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 54777 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 181345 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 176760 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 57595 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
73%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Готовят преемницу: дочь Ким Чен Ына впервые посетила государственный мавзолей2 января, 03:34 • 15180 просмотра
Почти половина американцев не одобряют действия Трампа по войне в Украине - опрос2 января, 04:31 • 12569 просмотра
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать07:50 • 17430 просмотра
Дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в возрасте 34 лет08:45 • 10119 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 13077 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 13113 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 37774 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 55322 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 181345 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 102982 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Илон Маск
Масуд Пезешкиан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Иран
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 33148 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 41935 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 42248 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 102975 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 40649 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

Спасатели Закарпатья предупреждают о снежных лавинах в горах 2-4 января

Киев • УНН

 • 248 просмотра

На высокогорье восточной части Закарпатской области объявлена низкая снеголавинная опасность (I уровень) со 2 по 4 января. Спасатели призывают туристов быть осторожными, поскольку на крутых склонах возможны лавины средней опасности.

Спасатели Закарпатья предупреждают о снежных лавинах в горах 2-4 января

В Закарпатье спасатели предупредили об опасности снежных лавин в горах 2-4 января - на высокогорье восточной части Закарпатской области объявляется низкая снеголавинная опасность (I уровень). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

На крутых склонах возможны лавины средней опасности – особенно если будет дополнительная нагрузка: активное движение людей, лыжников или техники.

Спасатели предупредили туристов об опасностях и призвали быть осторожными в горах в этот период.

Напомним

2 января в пяти областях Украины выпал снег, местами до 8 см. Дороги заснежены в двух регионах, но проезд по дорогам государственного значения обеспечивается. Для расчистки дорог задействовано 454 единицы спецтехники и 550 работников.

Евгений Устименко

ОбществоПроисшествияПогода и окружающая среда
Техника
Снег в Украине
Закарпатская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина