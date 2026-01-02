Спасатели Закарпатья предупреждают о снежных лавинах в горах 2-4 января
Киев • УНН
На высокогорье восточной части Закарпатской области объявлена низкая снеголавинная опасность (I уровень) со 2 по 4 января. Спасатели призывают туристов быть осторожными, поскольку на крутых склонах возможны лавины средней опасности.
Детали
На крутых склонах возможны лавины средней опасности – особенно если будет дополнительная нагрузка: активное движение людей, лыжников или техники.
Спасатели предупредили туристов об опасностях и призвали быть осторожными в горах в этот период.
Напомним
2 января в пяти областях Украины выпал снег, местами до 8 см. Дороги заснежены в двух регионах, но проезд по дорогам государственного значения обеспечивается. Для расчистки дорог задействовано 454 единицы спецтехники и 550 работников.