Спасатели Закарпатья предупреждают о снежных лавинах в горах 2-4 января

В Закарпатье спасатели предупредили об опасности снежных лавин в горах 2-4 января - на высокогорье восточной части Закарпатской области объявляется низкая снеголавинная опасность (I уровень). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

На крутых склонах возможны лавины средней опасности – особенно если будет дополнительная нагрузка: активное движение людей, лыжников или техники.

Спасатели предупредили туристов об опасностях и призвали быть осторожными в горах в этот период.

Напомним

2 января в пяти областях Украины выпал снег, местами до 8 см. Дороги заснежены в двух регионах, но проезд по дорогам государственного значения обеспечивается. Для расчистки дорог задействовано 454 единицы спецтехники и 550 работников.