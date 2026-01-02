Рятувальники Закарпаття попереджають про снігові лавини у горах 2-4 січня

У Закарпатті рятувальники попередили про небезпеку снігових лавин у горах 2-4 січня - на високогір'ї східної частини Закарпатської області оголошується низька снiголавинна небезпека (I рiвень). Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

На крутих схилах можливі лавини середньої небезпеки - особливо якщо буде додаткове навантаження: активний рух людей, лижників або техніки.

Рятувальники попередили туристів про небезпеки і закликали бути обережними в горах в цей період.

Нагадаємо

2 січня у п'яти областях України випав сніг, місцями до 8 см. дороги засніжені у двох регіонах, але проїзд дорогами державного значення забезпечується. Для розчищення доріг задіяно 454 одиниці спецтехніки та 550 працівників.