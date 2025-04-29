Спасатели собрали более 2 кг ртути, вылившейся из учебного прибора в вузе в Ровно

В аудитории одного из корпусов Национального университета водного хозяйства и природопользования в Ровно произошла утечка ртути из учебного прибора. Для сбора потенциально опасного вещества администрация заведения вызвала спасателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС в Telegram.

Детали

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты после оперативного прибытия в учебное заведение собрали почти 2,3 кг ртути.

В ГСЧС напомнили, что пары ртути чрезвычайно токсичны. Даже малые дозы несут угрозу для здоровья человека.

В случае разлива ртути надо немедленно покинуть помещение, где произошла утечка. Проветрить комнату, но не создавать сквозняк. Нельзя собирать ртуть пылесосом или веником, потому что они только разносят ртуть.

Собрать жидкий металл нужно стеклянной трубочкой, шприцом или на лист бумаги. Далее поместить собранное в плотно закрытую стеклянную банку с водой и отдать специалистам.

Напомним

Во Львове спасатели обнаружили в лесопосадке 4 контейнера с 20 килограммами ртути. Опасное вещество передали в отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения для дальнейшей утилизации.