В одному з вишів Рівного з навчального приладу вилилось понад 2 кг ртуті - ДСНС

В аудиторії одного з корпусів Національного університету водного господарства та природокористування у Рівному стався витік ртуті з навчального приладу. Для збору потенційно небезпечної речовини адміністрація закладу викликала рятувальників. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС у Telegram.

Деталі

Спеціалісти радіаційного, хімічного та біологічного захисту після оперативного прибуття у навчальний заклад зібрали майже 2,3 кг ртуті.

У ДСНС нагадали, що пари ртуті надзвичайно токсичні. Навіть малі дози несуть загрозу для здоров’я людини.

У разі розливу ртуті треба негайно покинути приміщення, де стався витік. Провітрити кімнату, але не створювати протяг. Не можна збирати ртуть пилососом чи віником, бо вони лише розносять ртуть.

Зібрати рідкий метал треба скляною трубочкою, шприцом або на аркуш паперу. Далі помістити зібране у щільно закриту скляну банку з водою і віддати спеціалістам.

Нагадаємо

У Львові рятувальники виявили у лісопосадці 4 контейнери з 20 кілограмами ртуті. Небезпечну речовину передали у відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення для подальшої утилізації.