Спасатели показали последствия удара рф по Краматорску, где пострадали семь человек
Киев • УНН
Российский авиаудар по Краматорску повредил заведение питания и автомобили, вызвав масштабный пожар на предприятии. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 800 кв.м, несмотря на угрозу повторных обстрелов.
В ГСЧС показали последствия авиаудара рф по Краматорску, где пострадали семь человек - повреждено заведение общественного питания и автомобили, передает УНН.
Детали
По данным спасателей, повреждено заведение общественного питания и автомобили. Возник масштабный пожар в здании местного предприятия.
Работы по ликвидации пожара осложнялись постоянной угрозой повторных обстрелов. Спасатели неоднократно переходили в укрытие, но после стабилизации ситуации возвращались к тушению.
Несмотря на опасность, пожарные ликвидировали пожар на площади 800 кв.м.
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