В Краматорске рф попала в отделение "Новой почты", в области один погибший и 8 раненых
Киев • УНН
Российские войска атаковали Краматорск и другие населенные пункты Донецкой области, в результате чего погиб один человек и восемь получили ранения. Вражеский КАБ попал в отделение Новой почты, но сотрудники находились в укрытии.
В Донецкой области сегодня российские войска атаковали Краматорск и другие населенные пункты, известно об одном погибшем и 8 раненых, сообщили в Донецкой областной прокуратуре. По данным "Новой почты", в Краматорске есть попадание в их отделение, пишет УНН.
Детали
По данным прокуратуры, утром 16 июля российские войска атаковали с помощью FPV-дрона поселок Малотарановка Краматорской ГВА. Закрытую черепно-мозговую и минно-взрывную травмы и осколочное ранение получил 64-летний гражданский.
Также оккупанты обстреляли Краматорск с применением "УМПБ Д-30 СН". Телесные повреждения получили три женщины в возрасте от 40 до 65 лет и четверо 19, 32, 35 и 47-летних мужчин. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, сотрясение головного мозга, контузии и острая реакция на стресс. Им оказана медицинская помощь
Как сообщили в Новой почте, "сегодня вражеский КАБ попал в отделение Новой почты №5 в Краматорске. В момент попадания все сотрудники находились в укрытии. В результате вражеского удара возник пожар". И добавили, что детальная информация о поврежденном грузе будет установлена в ближайшее время, а компания "компенсирует клиентам объявленную ценность отправлений, которые пострадали в результате атаки". "Новая почта задействовала резервные логистические маршруты, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, также под прицел вс рф попало село Надежда Александровской ТГ. БпЛА "Ланцет" попал по автомобилю, в результате чего погиб 46-летний водитель.
Начаты досудебные расследования по фактам военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, всего за минувшие сутки россияне 36 раз обстреляли населенные пункты Донетчины, за 15 июля россияне убили 3 жителей Донетчины: в Ясной Поляне, еще 14 человек в области за сутки получили ранения.