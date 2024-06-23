Спасатели ликвидировали последствия вражеского удара по жилой 5-этажке в Харькове
Киев • УНН
Спасатели урегулировали последствия атаки врага на жилой пятиэтажный дом в Харькове.
В Харькове спасатели ликвидировали последствия вражеского удара по жилой 5-этажке. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
В Харькове 23 июня были завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания вражеской авиабомбы в жилой 5-этажный дом.
Всего на месте происшествия работало 116 сотрудников ГСЧС и 24 единицы аварийно-спасательной техники.
По информации, в результате попадания авиабомбы оккупантов здесь погибли 2 человека, еще 53 пострадали, из них 3 ребенка.
Атака рф на Харьков: первые кадры разрушений и что известно об одной из жертв22 июня 2024, 13:48 • 25385 просмотров