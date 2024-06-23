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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Спасатели ликвидировали последствия вражеского удара по жилой 5-этажке в Харькове

Спасатели ликвидировали последствия вражеского удара по жилой 5-этажке в Харькове

Киев  •  УНН

23 июня 2024, 05:05  •  17832 просмотра

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Спасатели урегулировали последствия атаки врага на жилой пятиэтажный дом в Харькове.

В Харькове спасатели ликвидировали последствия вражеского удара по жилой 5-этажке. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В Харькове 23 июня были завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания вражеской авиабомбы в жилой 5-этажный дом.

Всего на месте происшествия работало 116 сотрудников ГСЧС и 24 единицы аварийно-спасательной техники.

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По информации, в результате попадания авиабомбы оккупантов здесь погибли 2 человека, еще 53 пострадали, из них 3 ребенка.

Атака рф на Харьков: первые кадры разрушений и что известно об одной из жертв22 июня 2024, 13:48 • 25385 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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kharkivХарьков
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