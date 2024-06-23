Рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по житловій 5-поверхівці у Харкові
Київ • УНН
Рятувальники врегулювали наслідки атаки ворога на житловий п'ятиповерховий будинок у Харкові.
У Харкові рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по житловій 5-поверхівці. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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У Харкові 23 червня були завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожої авіабомби у житловий 5-поверховий будинок.
Загалом на місці події працювало 116 співробітників ДСНС та 24 одиниці аварійно-рятувальної техніки.
За інформацією, внаслідок влучання авіабомби окупантів тут загинуло 2 особи, ще 53 постраждало, з них 3 дитини.
Атака рф на Харків: перші кадри руйнувань та що відомо про одну із жертв22.06.24, 16:48 • 27912 переглядiв