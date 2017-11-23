SpaceX в полтора раза увеличит число запусков ракет в 2018 году

"Мы увеличим наш темп (запусков - ред.) В следующем году на 50%. Мы будем летать больше в следующем году по сравнению с предыдущим, стучу по дереву, и, думаю, выйдем на уровень в 30-40 запусков в год", - рассказала Шотвелл.

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Она также выразила надежду на то, что новая модификация ракеты Falcon 9 - Block 5 - совершит свой первый полет уже в начале 2018 года.

Отметим, что в текущем году компания осуществила 16 запусков, еще три или четыре запуска планируется провести до конца года.

Напомним, ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту спутник Koreasat-5A , но после посадки часть ракеты загорелась.