SpaceX в полтора раза увеличит число запусков ракет в 2018 году

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 77242 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 66809 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 73987 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 81499 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117932 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115094 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143989 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107380 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108809 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113354 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Актуальное
SpaceX в полтора раза увеличит число запусков ракет в 2018 году

SpaceX в полтора раза увеличит число запусков ракет в 2018 году

Киев  •  УНН

 • 11714 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Американская компания SpaceX планирует в следующем году увеличить число ракетных запусков на 50%. Об этом заявила президент компании Гвин Шотвелл, сообщает УНН со ссылкой на SpaceNews.

"Мы увеличим наш темп (запусков - ред.) В следующем году на 50%. Мы будем летать больше в следующем году по сравнению с предыдущим, стучу по дереву, и, думаю, выйдем на уровень в 30-40 запусков в год", - рассказала Шотвелл.

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Она также выразила надежду на то, что новая модификация ракеты Falcon 9 - Block 5 - совершит свой первый полет уже в начале 2018 года.

Отметим, что в текущем году компания осуществила 16 запусков, еще три или четыре запуска планируется провести до конца года.

Напомним, ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту спутник Koreasat-5A , но после посадки часть ракеты загорелась.

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