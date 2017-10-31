Ракета Falcon 9 загорілася під час приземлення
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Ракета-носій Falcon 9 успішно вивела на орбіту супутник Koreasat-5A, але після посадки частина ракети загорілася, передає УНН з посиланням на The Verge.
"Ракета Falcon 9 SpaceX успішно вивела на орбіту супутник Koreasat-5A, здійснивши 16-у успішну місію в цьому році, що вдвічі більше ніж минулого року", - йдеться в повідомленні.
Однак після приземлення, нижня частина ракети загорілася.
The 16th SpaceX Falcon 9 launched this year lands in flames https://t.co/vKF3hfVICb pic.twitter.com/wUk6AvuqAG— The Verge (@verge) 30 жовтня 2017 р.
Як повідомляв УНН, SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з телекомунікаційним супутником SES-11/EchoStar 105.