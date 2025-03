Ракета Falcon 9 загорілася під час приземлення

"Ракета Falcon 9 SpaceX успішно вивела на орбіту супутник Koreasat-5A, здійснивши 16-у успішну місію в цьому році, що вдвічі більше ніж минулого року", - йдеться в повідомленні.

Однак після приземлення, нижня частина ракети загорілася.

The 16th SpaceX Falcon 9 launched this year lands in flames https://t.co/vKF3hfVICb pic.twitter.com/wUk6AvuqAG

— The Verge (@verge) 30 жовтня 2017 р.

Як повідомляв УНН, SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з телекомунікаційним супутником SES-11/EchoStar 105.