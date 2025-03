Ракета Falcon 9 загорелась во время приземления

"Ракета Falcon 9 SpaceX успешно вывела на орбиту спутник Koreasat-5A, осуществив шестнадцатую успешную миссию в этом году, что вдвое больше чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Однако после приземления, нижняя часть ракеты загорелась.

The 16th SpaceX Falcon 9 launched this year lands in flames https://t.co/vKF3hfVICb pic.twitter.com/wUk6AvuqAG

- The Verge (@verge) 30 октября 2017

Как сообщал УНН, SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с телекоммуникационным спутником SES-11 / EchoStar 105.