Ракета Falcon 9 загорелась во время приземления
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту спутник Koreasat-5A, но после посадки часть ракеты загорелась, передает УНН со ссылкой на The Verge.
"Ракета Falcon 9 SpaceX успешно вывела на орбиту спутник Koreasat-5A, осуществив шестнадцатую успешную миссию в этом году, что вдвое больше чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
Однако после приземления, нижняя часть ракеты загорелась.
The 16th SpaceX Falcon 9 launched this year lands in flames https://t.co/vKF3hfVICb pic.twitter.com/wUk6AvuqAG- The Verge (@verge) 30 октября 2017
Как сообщал УНН, SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с телекоммуникационным спутником SES-11 / EchoStar 105.