США стали лучше понимать позицию россии по Украине - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США стали лучше понимать позицию россии в отношении Украины, однако американцы хотят понимать, и какова позиция Украины. Об этом Рубио заявил в интервью The Free Press, передает УНН.

Я надеюсь, что мы сможем быстро чего-то добиться, и я остаюсь в надежде, что мы сможем что-то сделать, потому что это ужасная война и она должна закончиться, потому что у нее нет военного решения, для этой войны нет военного решения. Мы должны быть откровенными. Знаете, россия не завоюет всю Украину, а Украина не отбросит их к позициям 2014 года. Я бы сказал, что мы занимаемся тем, что пытаемся понять, какова позиция россии. У нас сейчас лучшее понимание этого, потому что мы фактически с ними разговаривали после 3 лет без общения - сказал Рубио.

Он добавил, что также важно понимать, и какова позиция Украины и выяснить, находятся ли эти стороны вообще в одном информационном поле, потому что пока что они, как кажется, из совершенно разных миров.

"Мы сделали все возможное. Мы приложили много времени и энергии на самом высоком уровне нашего правительства. Мы будем готовы продолжать делать это до тех пор, пока существует реалистичный путь вперед. Если в какой-то момент мы решим, что мы слишком далеко друг от друга и недостаточно двигаемся, нам, возможно, придется перейти к другим приоритетам, потому что в мире происходит много важных событий. Мы должны быть оптимистами. Мы должны быть готовы – как мы и делаем – сделать все возможное, чтобы сблизить обе стороны. Надеюсь, мы сможем добиться успеха, но, в конце концов, это зависит не от нас. Это зависит от России и от Украины. Они должны принять решение о том, что готовы приблизиться друг к другу, а мы должны начать видеть прогресс", - отметил Рубио.

Напомним

В Лондоне состоялась встреча советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран-участниц коалиции желающих. От Украины в ней приняли участие Глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.